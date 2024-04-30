Humor Gus Dur : Dukun Sepak Bola

PRESIDEN keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenang dengan berbagai humornya yang selalu membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal. Salah satunya soal humor soal pertandingan sepak bola tingkat kecamatan yang meminta bantuan dukun.

Saat itu, Gus Dur bercerita. Suatu hari, tim sepak bola dari Kecamatan Wanasari akan bertanding melawan tim sepakbola Kecamatan Losari, dalam Kejuaraan Piala Bupati. Karena ingin menang, pimpinan persatuan sepakbola Wanasari minta bantuan seorang dukun.

“Oke, nanti saya buat 10 gol untuk kemenangan kalian,” kata sang dukun meyakinkan, seperti dilansir dari nu.or.id, Selasa (30/4/2024).

Ternyata pertandingan berakhir dengan skor 5 - 5, sehingga kapten kesebelasan Kecamatan Wanasari melakukan protes kepada sang dukun yang telah dibayar mahal.