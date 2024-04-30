Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Dukun Sepak Bola

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |05:15 WIB
Humor Gus Dur : Dukun Sepak Bola
Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur)/foto: dok Okezone
A
A
A

PRESIDEN keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenang dengan berbagai humornya yang selalu membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal. Salah satunya soal humor soal pertandingan sepak bola tingkat kecamatan yang meminta bantuan dukun.

Saat itu, Gus Dur bercerita. Suatu hari, tim sepak bola dari Kecamatan Wanasari akan bertanding melawan tim sepakbola Kecamatan Losari, dalam Kejuaraan Piala Bupati. Karena ingin menang, pimpinan persatuan sepakbola Wanasari minta bantuan seorang dukun.

“Oke, nanti saya buat 10 gol untuk kemenangan kalian,” kata sang dukun meyakinkan, seperti dilansir dari nu.or.id, Selasa (30/4/2024).

Ternyata pertandingan berakhir dengan skor 5 - 5, sehingga kapten kesebelasan Kecamatan Wanasari melakukan protes kepada sang dukun yang telah dibayar mahal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181789//joko_widodo-KlXz_large.jpg
Usulan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur, Ini Tanggapan Jokowi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162964//prabowo_subianto-dvIR_large.png
Prabowo Puji Megawati Atasi Krisis Ekonomi hingga Jokowi Bangun IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157551//prabowo-EPaR_large.jpg
Prabowo: Saya Nyaman di Tengah NU, Merasa Sangat Dekat dengan Gus Dur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153947//dokter_anak-bNRj_large.jpg
Kasus Anak Patah Tulang Dibawa ke Dukun, Bikin Dokter Geram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/340/3152627//edan_suami_di_bengkalis_serahkan_istri_disetubuhi_dukun-dhL8_large.jpg
Edan! Suami di Bengkalis Serahkan Istri Disetubuhi Dukun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/340/3122936//tampang_dukun_cabul_di_serang_banten-tkSV_large.jpg
Dukun di Serang Banten Hamili Gadis Muda Usai Diminta Ritual Bebas Utang Pinjol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement