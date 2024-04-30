Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Erupsi, Masyarakat Diimbau Waspada Lontaran Batu Pijar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:10 WIB
Gunung Ruang Erupsi, Masyarakat Diimbau Waspada Lontaran Batu Pijar
Gunung Ruang erupsi (Foto: PVMBG)
A
A
A

BANDUNG - Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali erupsi pada Selasa (30/4/2024) pukul 08:35 WITA. Meski begitu, tingkat aktivitas Gunung Ruang masih tetap berada di Level IV atau awas.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, tinggi kolom abu teramati lebih kurang 5.000 meter di atas puncak atau 5.725 meter di atas permukaan laut.

Selain itu, kolom abu juga teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan selatan.

"Erupsi disertai awan panas ke segala arah. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG dalam keteranganya resminya.

Atas peristiwa ini, PVMBG mengeluarkan enam rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah, di antaranya:

1. Masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung/wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

2. Masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulai Tagulandang yang masuk dalam radius 6 km agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar radius 6 km.

3. Masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas (surge), dan dan tsunami akibat material erupsi yang masuk kelaut/runtuhnya tubuh gunungapi ke dalam laut.

