Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Erupsi, Tinggi Letusan 5.000 Meter di Atas Puncak Begini Penampakannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |08:54 WIB
Gunung Ruang Erupsi, Tinggi Letusan 5.000 Meter di Atas Puncak Begini Penampakannya
Gunung Ruang Kembali Meletus
A
A
A

JAKARTAGunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, pukul 08.35 WITA, Selasa (30/4/2024).

Dahsyatnya erupsi menyebabkan tinggi kolom letusan 5000 meter di atas puncak Gunung Ruang.

“Terjadi erupsi G. Ruang pada hari Selasa, 30 April 2024, pukul 08:35 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 5000 m di atas puncak (± 5725 m di atas permukaan laut)," tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Julius Rampolii lewat laman resmi magma esdm.

Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah timur dan selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” 

Diketahui, Gunung Ruang saat ini berstatus level III atau siaga usai mengalami erupsi sejak 16 April 2024 lalu.

Saat ini, masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung, wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

“Masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 6 km agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar radius 6 km,” kata Julius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/340/3008091/relokasi-warga-sekitar-gunung-ruang-pemerintah-siapkan-rumah-dan-sawah-xqCTfEJxC5.jpg
Relokasi Warga Sekitar Gunung Ruang, Pemerintah Siapkan Rumah dan Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/337/3007971/status-gunung-ruang-turun-dari-awas-jadi-siaga-lkl1YqlBWh.jpg
Status Gunung Ruang Turun dari Awas Jadi Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005451/gunung-ruang-alami-7-kali-gempa-tektonik-jauh-selasa-pagi-TM8DdFOX4h.jpg
Gunung Ruang Alami 7 Kali Gempa Tektonik Jauh Selasa Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/340/3004979/badan-geologi-turunkan-jarak-rekomendasi-awas-aktivitas-gunung-ruang-jadi-5-km-okUcxEC69j.jpg
Badan Geologi Turunkan Jarak Rekomendasi Awas Aktivitas Gunung Ruang Jadi 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/340/3004568/ahy-tinjau-lahan-relokasi-korban-erupsi-gunung-ruang-sertifikat-tanah-segera-dikeluarkan-vSajjIPr3x.jpg
AHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Sertifikat Tanah Segera Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/340/3004538/tempuh-perjalanan-darat-4-jam-ahy-terjun-langsung-ke-gunung-ruang-vUDlEOCmGC.jpg
Tempuh Perjalanan Darat 4 Jam, AHY Terjun Langsung ke Gunung Ruang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement