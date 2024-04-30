Gunung Ruang Erupsi, Tinggi Letusan 5.000 Meter di Atas Puncak Begini Penampakannya

JAKARTA - Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, pukul 08.35 WITA, Selasa (30/4/2024).

Dahsyatnya erupsi menyebabkan tinggi kolom letusan 5000 meter di atas puncak Gunung Ruang.

“Terjadi erupsi G. Ruang pada hari Selasa, 30 April 2024, pukul 08:35 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 5000 m di atas puncak (± 5725 m di atas permukaan laut)," tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Julius Rampolii lewat laman resmi magma esdm.

Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah timur dan selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,”

Diketahui, Gunung Ruang saat ini berstatus level III atau siaga usai mengalami erupsi sejak 16 April 2024 lalu.

Saat ini, masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung, wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

“Masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 6 km agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar radius 6 km,” kata Julius.