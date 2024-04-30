Cegah Penyelahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Gula di Jatim

JAKARTA - Tim Satgas Polri melakukan pengecekan terhadap stok dan pendistribusian komoditi gula di PT. Kebun Tebu Mas, Jawa Timur. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pihak Produsen terhadap komoditi gula.

Kanit III Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, AKBP Adithia Bagus menjelaskan PT.Kebun Tebu Mas bergerak dalam memproduksi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih (GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR).

"Stok yang dimiliki PT.Kebun Tebu Mas yaitu stok GKP sebanyak 6.040 ton (28-April-2024), dan stok GKR sebanyak 25.082,4 ton (28-April-2024)," kata Adithia melalui keterangannya, Selasa (30/4/2024).

BACA JUGA: Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Gagal Panen Bawang Merah di Brebes

Menurut dia, produksi gula di perusahaan tersebut realisasi dan pendistribusian importasinya sebanyak 55.000 (raw sugar). Adapun, rinciannya kapal satu itu sebanyak 29.858.230 ton (26/02/24-MV.Yasa Enirhan), dan kapal dua itu sebanyak 24.972.730 ton (25/03/24-MV. Red Orchid). Sehingga, kata dia, totalnya mencapai 54.830,96 ton.

"Produksi raw sugar ke GKP sebesar 29.003 ton (52,92% dari total realisasi raw sugar), penggilingan tebu tahun 2023 sebanyak 953.214 ton (diambil dari tebu milik petani) dengan menghasilkan GKP sebanyak 71.849 ton. Target penggilingan tebu tahun 2024, sebanyak 1 juta ton dengan harapan menghasilan GKP sebanyak 80 ribu ton (satu musim giling)," jelas dia.

Adithia mengungkap bahwa musim penggilingan atau panen raya diperkirakan pertengahan bulan Mei sampai November 2024. Menurut dia, PT. Kebun Tebu Mas dalam memproduksi GKR mendapatkan bahan baku dari Import yaitu Raw Sugar yang diimport dari Thailand, Brazil, dan Australia. Sedangkan, dalam memproduksi GKP menggunakan bahan baku Raw Sugar (importasi) dan tebu lokal.