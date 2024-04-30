Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cegah Penyelahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Gula di Jatim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:39 WIB
Cegah Penyelahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Gula di Jatim
Satgas Pangan Polri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Satgas Polri melakukan pengecekan terhadap stok dan pendistribusian komoditi gula di PT. Kebun Tebu Mas, Jawa Timur. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pihak Produsen terhadap komoditi gula.

Kanit III Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, AKBP Adithia Bagus menjelaskan PT.Kebun Tebu Mas bergerak dalam memproduksi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih (GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR).

"Stok yang dimiliki PT.Kebun Tebu Mas yaitu stok GKP sebanyak 6.040 ton (28-April-2024), dan stok GKR sebanyak 25.082,4 ton (28-April-2024)," kata Adithia melalui keterangannya, Selasa (30/4/2024).

Menurut dia, produksi gula di perusahaan tersebut realisasi dan pendistribusian importasinya sebanyak 55.000 (raw sugar). Adapun, rinciannya kapal satu itu sebanyak 29.858.230 ton (26/02/24-MV.Yasa Enirhan), dan kapal dua itu sebanyak 24.972.730 ton (25/03/24-MV. Red Orchid). Sehingga, kata dia, totalnya mencapai 54.830,96 ton.

"Produksi raw sugar ke GKP sebesar 29.003 ton (52,92% dari total realisasi raw sugar), penggilingan tebu tahun 2023 sebanyak 953.214 ton (diambil dari tebu milik petani) dengan menghasilkan GKP sebanyak 71.849 ton. Target penggilingan tebu tahun 2024, sebanyak 1 juta ton dengan harapan menghasilan GKP sebanyak 80 ribu ton (satu musim giling)," jelas dia.

Adithia mengungkap bahwa musim penggilingan atau panen raya diperkirakan pertengahan bulan Mei sampai November 2024. Menurut dia, PT. Kebun Tebu Mas dalam memproduksi GKR mendapatkan bahan baku dari Import yaitu Raw Sugar yang diimport dari Thailand, Brazil, dan Australia. Sedangkan, dalam memproduksi GKP menggunakan bahan baku Raw Sugar (importasi) dan tebu lokal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312//jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182282//prabowo-yCtx_large.jpg
Profil Idham Azis, Mantan Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182273//ledakan-SOF5_large.jpg
Polisi Temukan Bukti Tulisan hingga Serbuk Diduga Bahan Peledak di SMAN 72 Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182025//prabowo_subianto-5tzy_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement