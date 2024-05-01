Banjir Melanda Madinah, Jalan hingga Sekolah Terpaksa Ditutup

MADINAH - Banjir dan hujan lebat melanda bagian utara Kerajaan Arab Saudi, memaksa penutupan jalan dan sekolah membatalkan kehadiran tatap muka di tengah peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh otoritas meteorologi negara Teluk.

Rekaman yang dilaporkan oleh outlet seperti Sky News dan lainnya yang beredar di media sosial menunjukkan banjir bandang pada Senin (29/4/2024) di provinsi Al-Ula dan Al-Madinah, rumah bagi Masjid Al-Nabawi, situs tersuci kedua umat Islam dan tempat pemakaman Nabi Muhammad.

Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan hujan lebat di dekat masjid.

Hal ini terjadi beberapa hari setelah banjir bandang melanda negara tetangga, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman di tenggara, kejadian langka sepanjang tahun ini yang sebagian disebabkan oleh perubahan iklim.

Pada November 2022, Arab Saudi dilanda banjir pesisir akibat hujan lebat yang melanda kota Jeddah hingga menewaskan dua orang.

Banjir di Jeddah merupakan masalah berulang yang disebabkan oleh kurangnya saluran air hujan.

Banyak kota di negara-negara Teluk dibangun tanpa sistem drainase badai yang memadai karena perencana kota pada abad ke-20 tidak mengantisipasi perubahan dramatis di daerah Semenanjung Arab yang biasanya gersang.