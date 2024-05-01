Protes Perang Gaza, Warga Palestina Lempar Batu ke Mobil Diplomat Uni Eropa di Tepi Barat

RAMALLAH - Sekelompok mahasiswa Palestina dilaporkan memprotes pertemuan diplomat Uni Eropa di Tepi Barat pada Selasa (30/4/2024) dan menyerang beberapa mobil mereka dengan batu. Mereka menghancurkan jendela belakang salah satu kendaraan untuk memprotes perang di Gaza.

Para diplomat Uni Eropa untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel sedang mengadakan pertemuan di Museum Palestina, yang merayakan sejarah dan budaya Palestina, di Birzeit dekat Ramallah ketika insiden tersebut terjadi.

Seorang diplomat yang hadir mengatakan kepada Reuters bahwa mereka sedang mengadakan pertemuan ketika kerumunan orang muncul di luar dan meminta mereka untuk pergi dan setelah upaya dialog tidak berhasil, para diplomat tersebut pergi.

Diplomat itu mengaku pengalaman tersebut tidak menyenangkan, namun tidak ada ancaman serius terhadap diplomat mana pun.

Video di media sosial kemudian menunjukkan massa mengepung sebuah mobil dan memecahkan jendela dengan melempar batu.

Amr Kayed, seorang mahasiswa dari Universitas Birzeit, mengatakan mereka memaksa diplomat Uni Eropa untuk pergi untuk mengirim pesan bahwa siapa pun yang terlibat dalam genosida dan serangan terhadap Gaza tidak diterima.

Oliver Owcza, perwakilan Jerman untuk wilayah Palestina, menyesalkan pertemuan itu terhenti.