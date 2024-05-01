Peristiwa 1 Mei: Hari Buruh Internasional May Day

JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 1 Mei setiap tahunnya. Salah satu tanggal bersejarah, yakni menjadi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 1 Mei dirangkum Okezone dari Wikipedia:

1 Mei Tahun 1963

Wilayah Iran Jaya resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah penyerahan oleh UNTEA berdasarkan Perjanjian New York 1962. Hal ini menandai penegasan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.

1 Mei 1961

Di Kuba, Fidel Castro memproklamirkan Kuba sebagai negara sosialis dan menghapuskan pemilihan umum, yang merupakan tonggak penting dalam sejarah negara tersebut.

1 Mei 1886

Di Amerika Serikat, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional sejak tahun 1886. Demonstrasi besar-besaran buruh yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari pada tanggal tersebut, memunculkan peristiwa berdarah di Haymarket pada tanggal 4 Mei, di mana ratusan buruh tewas akibat penembakan polisi. Peristiwa ini mengilhami perjuangan hak-hak buruh di seluruh dunia.

Di Indonesia, Hari Buruh Internasional juga diperingati, bahkan dijadikan hari libur nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai penghormatan terhadap perjuangan buruh dalam mencapai hak-haknya.