Tukang Parkir Rebutan Lahan, 1 Orang Tewas Ditikam

JAMBI - Seorang tukang parkir di kawasan Pasar, Kota Jambi meregang nyawa di kawasan KONI, Kota Jambi. Ironisnya, korban dibunuh dengan cara ditikam oleh sesama tukang parkir.

Diduga, kejadian tersebut akibat rebutan lahan parkir di kawasan Pasar.

"Pelaku, yakni Yanto dan korban bernama Ridwan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi," ungkap Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar, Rabu (1/5/2024).

Ia menceritakan, kejadian tersebut bermula dari keduanya rebutan lahan parkir di kawasan Pasar. Diduga, pelaku tidak terima lantaran saat itu lahan parkir yang menjaga itu korban.

"Pelaku ini mengambil alih lahan parkir korban sehingga terjadilah keributan diantara mereka berdua," imbuhnya.

Tidak selesai sampai di situ, korban dan pelaku berjanjian untuk bertemu di wilayah KONI. Sesampainya di wilayah kejadian, keduanya bukanlah berdamai tapi malah kembali ribut hingga terjadi cekcok.

Tanpa diduga, pelaku mencabut sebilah pisau dari pinggangnya. Dan tanpa basa-basi lagi, pelaku langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah dada korban.

"Disitulah korban meninggal dunia akibat luka tusukan senjata tajam. Korban ditusuk pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali, tapi sangat dalam," tegas Indar.