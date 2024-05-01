Pria Cabul Lecehkan Bocah Via WhatsApp, Minta Kirim Foto Tanpa Busana

BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat menangkap YPS (27), tersangka pelaku asusila atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur via WhatsApp (WA). Tersangka YPS beberapa kali meminta korban mengirimkan foto dan video tanpa busana.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, tersangka YPS berkenalan dengan korban di game online Mobile Legend dengan nama akun Call Me Oppa pada Februari 2024.

Kemudian, pelaku dan korban melakukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp.

"Setelah saling kenal, pada April 2024 tersangka meminta korban mengirimkan foto dan video. Pelaku juga memaksa korban mengenakan pakaian ketat dan celana dalam," kata Kabid Humas di Mapolda Jabar, Rabu (1/5/2024).

Kombes Pol Jules menyatakan, tersangka juga beberapa kali meminta foto dan video korban tanpa busana atau telanjang. Bahkan, tersangka pun mengirimkan foto dan video alat vitalnya kepada korban.

"Kalau kemauan tersangka tidak dipenuhi oleh korban, tersangka menakuti-nakuti dan mengancam mengirimkan foto dan video menyiksa diri dengan tangan terluka dan berdarah kepada korban," ujar Kombes Jol Jules.