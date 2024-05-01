Miris! Pelajar di Jambi Sodomi Bocah Berusia 7 Tahun

JAMBI - Seorang pelajar berusia 16 tahun di Kota Jambi nekat melakukan sodomi. Ironisnya, korbannya masih tetangganya sendiri yang baru berusia 7 tahun.

"Pelaku, yakni berinisial ET (16) yang merupakan seorang pelajar, sedangkan korban, yakni FI (7), keduanya merupakan warga Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi," ungkap Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ipda Luh Prabha Pratiwi, Rabu (1/5/2024).

Menurutnya, dari keterangan yang didapat pelaku sudah tiga kali melakukan aksi bejatnya, yakni sejak tahun 2023.

Dia menambahkan, dalam melakukan aksinya di dua tempat, di warung nenek pelaku dan di gudang tempat pelaku biasa bermain bersama anak-anak sekitarnya.

Untuk memuluskan niatnya, pelaku menggunakan jurus bujuk rayunya lantaran nafsu.

"Dari keterangan pelaku saat di BAP, pelaku melakukan kegiatan sodomi tersebut karena ada nafsu dan rasa ingin tahunya," papar Luh Prabha.