Kebakaran Gudang Diduga Simpan BBM Ilegal, 2 Mobil dan 1 Motor Ikut Terbakar

LAMPUNG SELATAN - Sebuah bengkel yang diduga dijadikan gudang penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kebakaran pada, Rabu (1/5/2024), sekira pukul 04.00 WIB.

Berdasarkan video diterima MNC Portal, kobaran api dan kepulan asap hitam terlihat melalap sebuah lokasi, turut nampak sebuah mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan beberapa petugas berupaya memadamkan api.

Dalam video lainnya, api yang sudah berhasil dijinakkan menyisakan puing-puing bekas kebakaran, termasuk kerangka besi tandon yang diduga menjadi media penampung BBM ilegal masih berada di lokasi kebakaran.

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan insiden kebakaran itu.

Menurut Umi, sampai saat ini petugas Polsek Natar maupun Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan.

"Iya, kebakaran terjadi subuh tadi wilayah Candimas, Kecamatan Natar. Lokasi di bengkel mobil diduga dijadikan tempat penampungan BBM," ujar Umi.

Umi menyebutkan, api yang melalap lokasi diduga gudang tersebut berhasil dijinakkan oleh petugas damkar dibantu aparat hingga masyarakat setempat.

Pihaknya memastikan, insiden kebakaran diduga gudang BBM tersebut tidak memakan korban jiwa. "Alhamdulillah, tadi pagi sudah padam tidak ada korban jiwa," ucapnya.