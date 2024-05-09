Pesawat Boeing Membawa 78 Penumpang Jatuh Setelah Lepas Landas

BAMAKO - Sebuah pesawat Boeing 737-300 jatuh saat lepas landas di Senegal, melukai 11 orang, empat di antaranya luka parah.

Pesawat Air Senegal yang menuju ibu kota Mali, Bamako, keluar dari landasan pacu pada Kamis, (9/5/2024) dini hari, kata bandara Blaise Diagne di Dakar dalam sebuah pernyataan.

Dilansir BBC, insiden ini menyebabkan pilot menderita luka ringan, namun sebagian besar dari 78 penumpang di dalamnya tidak terluka dalam insiden tersebut.

Operasi sejak itu dihentikan di bandara.

Layanan darurat di bandara telah dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang, kata pernyataan pihak bandara.

Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut, yang terjadi pukul 01.00 GMT.

Boeing belum mengomentari insiden tersebut.

Meskipun belum diketahui apa penyebab kecelakaan tersebut, hal ini terjadi ketika pabrikan tersebut menghadapi krisis yang semakin parah terkait dengan catatan keselamatannya.

Pada Januari, sebuah pintu yang tidak digunakan meledak di pesawat Boeing 737 Max Alaska Airlines pada tak lama setelah lepas landas di Amerika Serikat (AS).

Perusahaan sedang menghadapi penyelidikan kriminal atas insiden itu.