Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Boeing Membawa 78 Penumpang Jatuh Setelah Lepas Landas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |18:43 WIB
Pesawat Boeing Membawa 78 Penumpang Jatuh Setelah Lepas Landas
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BAMAKO - Sebuah pesawat Boeing 737-300 jatuh saat lepas landas di Senegal, melukai 11 orang, empat di antaranya luka parah.

Pesawat Air Senegal yang menuju ibu kota Mali, Bamako, keluar dari landasan pacu pada Kamis, (9/5/2024) dini hari, kata bandara Blaise Diagne di Dakar dalam sebuah pernyataan.

Dilansir BBC, insiden ini menyebabkan pilot menderita luka ringan, namun sebagian besar dari 78 penumpang di dalamnya tidak terluka dalam insiden tersebut.

 BACA JUGA:

Operasi sejak itu dihentikan di bandara.

Layanan darurat di bandara telah dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang, kata pernyataan pihak bandara.

Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut, yang terjadi pukul 01.00 GMT.

 BACA JUGA:

Boeing belum mengomentari insiden tersebut.

Meskipun belum diketahui apa penyebab kecelakaan tersebut, hal ini terjadi ketika pabrikan tersebut menghadapi krisis yang semakin parah terkait dengan catatan keselamatannya.

Pada Januari, sebuah pintu yang tidak digunakan meledak di pesawat Boeing 737 Max Alaska Airlines pada tak lama setelah lepas landas di Amerika Serikat (AS).

Perusahaan sedang menghadapi penyelidikan kriminal atas insiden itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement