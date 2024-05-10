Anggota DPR Paramitha Soroti Penyebab Brebes Sulit Keluar dari Predikat Miskin

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Paramitha Widya Kusuma menyoroti tiga aspek kunci yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut dan mengatasi stigma kemiskinan.

Setidaknya ada tiga hal utama, menurut Paramitha yang menyebabkan kesulitan Kabupaten Brebes untuk keluar dari status kemiskinan. Pertama, masalah tata kelola pemerintahan. Kedua, kurang optimalnya pengelolaan potensi pertanian. Dan ketiga, kurangnya perhatian terhadap potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah Diskusi Publik yang diadakan KNPI di Brebes, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 Mei 2024.

Pendapat Paramitha tidak didasarkan pada asumsi semata, melainkan hasil dari kajian ilmiah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Brebes. Paramitha menekankan bahwa pemahaman ini terbentuk melalui pengalaman langsungnya dan riset lapangan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir.

"Ini bukan asumsi saya belaka, melainkan hasil kajian dan penelitian ilmiah yang saya minta dilakukan oleh BRIN yang merupakan lembaga kredibel. Berdasarkan pengamatan langsung, turun sendiri ke lapangan selama 5 tahun terakhir, Insya Allah saya cukup memahami persoalan di Brebes," katanya dalam keterangannya pada Jumat (10/5/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menyoroti masalah kemandirian keuangan daerah Brebes, di mana masih sangat bergantung pada dana APBN. Dia menyarankan perlunya peningkatan sistem pengendalian pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.

"Makanya, Bupati yang akan datang harus membuat sistem pengendalian pajak dan retribusi yang lebih baik. Kemudian kita harus mengupayakan pendapatan dari sumber-sumber lain," ujarnya.

Dalam sektor pertanian, Paramitha juga berencana maju sebagai bakal calon Bupati Brebes pada Pilkada 2024 itu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan pendidikan bagi para pelaku pertanian di Brebes. Dia juga menyoroti perluasan diversifikasi tanaman selain bawang, serta perlunya tindakan tegas terhadap para pengganggu di sektor ini.

"Baik lahan basah maupun lahan kering, sawah, jagung, padi, kopi hingga cabe. Jadi tidak hanya bawang saja. Pemerintahan Brebes berikutnya harus mampu meningkatkan produktivitas orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Pekerja di bidang pertanian harus berpendidikan, petani diberi pelatihan dan anak-anak petani diberi beasiswa," ujarnya.