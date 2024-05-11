4 Desa di Sekitar Gunung Ibu Berpotensi Diguyur Abu Vulkanik

HALMAHERA BARAT - Letusan dahsyat Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali terjadi. Letusan terjadi pada Sabtu (11/5/2024) pukul 00.24 WIT disertai suara dentuman.

Pos Pengamatan Gunung Api Ibu mencatat, semburan abu vulkanik setinggi 4.000 meter dari puncak kawah yang disertai lontaran lava pijar sampai 1.000 meter di bawah bibir kawah gunung.

Semburan abu vulkanik mengarah ke arah barat laut dan utara, sehingga sejumlah desa yang ada disekitar Gunung Ibu berpotensi diguyur abu vulkanik.

"Desa-desa yang berpotensi dilanda hujan abu, Desa Duono, Desa Tupuoko, Desa Guin dan Desa Sangaji Nyeku," jelas Axl Reoreo, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Ibu.

Saat ini status gunung ibu meningkat dari Level II (waspada) naik Level II (siaga). Warga diminta tidak panik dan tetap mengikuti imbauan pemerintah serta menjauh dengan radius 3,5 kilo meter dari bukaan kawah.

"Untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk memakai masker, memakai pelindung mata dan kepala supaya terhindar dari bahaya abu vulkanik," imbaunya.

(Arief Setyadi )