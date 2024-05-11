Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa M3,9 Guncang Lumajang Pagi Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:38 WIB
Gempa M3,9 Guncang Lumajang Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,9 mengguncang Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (11/5/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 05:37 WIB.

 BACA JUGA:

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

 BACA JUGA:

"#Gempa Mag:3.9, 11-May-2024 05:37:58WIB, Lok:9.03LS, 113.03BT (102 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:12 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
