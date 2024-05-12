Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 Mei : Tragedi Trisakti hingga Gempa China Menewaskan 87 Ribu Orang

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |04:15 WIB
Aksi memperingati Tragedi Trisakti di Jakarta. (Foto: Okezone.com)
BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 12 Mei. Dalam negeri paling fenomenal adalah pembunuhan mahasiswa yang demo menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa ini dikenal dengan Tragedi Trisakti.

Tragedi Trisakti menjadi tonggak sejarah penting dari aksi perjuangan rakyat meruntuhkan kekuasaan otoriter Soeharto dan lahirnya reformasi di Indonesia. 

Berikut ini ulasan singkat peristiwa yang pernah terjadi pada 12 Mei, sebagaimana Okezone kutip dari Wikipedia.org :

1551 – Lahirnya Universitas Tertua di Amerika

Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di Kota Lima, Peru, pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol.

Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah.

1936 – Peluncuran USS Enterprise

Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Enterprise (CV-6), resmi diluncurkan pada era Perang Dunia II. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise.

Sebagai salah satu anggota Kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia II. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang.

Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibanding kapal Amerika Serikat lainnya.

1982 – Lahirnya Maman Abdurrahman

Maman Abdurrahman merupakan mantan bek timnas Indonesia. Lahir pada 12 Mei 1982, Maman salah satu legenda Persija Jakarta. Sejak 2016 hingga 2019, Maman jadi pemain penting Macan Kemayoran.

Sebelum bergabung dengan Persija, Maman pernah membela PSIS Semarang, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Persita Tangerang. Maman pernah dapat penghargaan pemain terbaik Liga Indonesia 2006.

