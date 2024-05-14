Iman Irdian Berharap PDIP dan Perindo Bisa Berkolaborasi di Pilkada Tebing Tinggi

TEBING TINGGI - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian berharap PDIP dapat berkabolasi dengan Partai Perindo untuk menjadikannya sebagai calon wali kota Tebing Tinggi.

Iman berkomitmen sebagai putra daerah jika terpilih maka akan membangun Kota Tebing Tinggi dari pendidikan, kesehatan hingga UMKM. Ia berjanji tak akan memperkaya diri sendiri.

Iman Irdian Saragih resmi mendaftar ke Partai Perindo sebagai calon wali kota Tebing Tinggi 2024-2029. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi itu berharap Perindo mendukungnya di Pilkada 2024.

Iman Saragih yang Juga Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon wali kota

Tebing Tinggi ke Kantor DPD Partai Perindo, Jalan Kartini, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin (13/5/2024).

Iman datang ke Perindo bersama pengurus PDIP dan langsung diterima oleh Ketua DPD Perindo Tebing Tinggi, Muhammad Erwin Harahap beserta unsur pengurus partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

Usai melakukan ramah tamah, Iman Irdian Saragih menandatangani berkas berkas pencalonan sebagai cawalkot Perindo dan langsung diserahkan ke Ketua DPD Perindo Tebing Tinggi.