Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Iman Irdian Berharap PDIP dan Perindo Bisa Berkolaborasi di Pilkada Tebing Tinggi

Abdullah Sani Hasibuan , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:14 WIB
Iman Irdian Berharap PDIP dan Perindo Bisa Berkolaborasi di Pilkada Tebing Tinggi
A
A
A

TEBING TINGGI - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian berharap PDIP dapat berkabolasi dengan Partai Perindo untuk menjadikannya sebagai calon wali kota Tebing Tinggi.

Iman berkomitmen sebagai putra daerah jika terpilih maka akan membangun Kota Tebing Tinggi dari pendidikan, kesehatan hingga UMKM. Ia berjanji tak akan memperkaya diri sendiri.

Iman Irdian Saragih resmi mendaftar ke Partai Perindo sebagai calon wali kota Tebing Tinggi 2024-2029. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi itu berharap Perindo mendukungnya di Pilkada 2024.

Iman Saragih yang Juga Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon wali kota

Tebing Tinggi ke Kantor DPD Partai Perindo, Jalan Kartini, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin (13/5/2024).

Iman datang ke Perindo bersama pengurus PDIP dan langsung diterima oleh Ketua DPD Perindo Tebing Tinggi, Muhammad Erwin Harahap beserta unsur pengurus partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

Usai melakukan ramah tamah, Iman Irdian Saragih menandatangani berkas berkas pencalonan sebagai cawalkot Perindo dan langsung diserahkan ke Ketua DPD Perindo Tebing Tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement