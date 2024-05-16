Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Keris Mpu Gandring yang Menyimpan Kutukan Maut

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:06 WIB
4 Fakta Keris Mpu Gandring yang Menyimpan Kutukan Maut
Ilustrasi keris (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Keris Mpu Gandring, salah satu pusaka yang tak terlepas dari sejarah Kerajaan Singasari dan legenda Ken Arok. Bahkan, menjadi saksi bisu berdirinya dan kejatuhannya.

Keberadaannya tidak hanya sekadar sebagai senjata, tetapi juga sebagai pusaka untuk merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya. Hingga kini, popularitasnya masih melegenda di kalangan masyarakat.

Keris Empu Gandring ini merupakan benda pusaka bersejarah yang menyimpan kisah yang tak terlupakan. Berikut beberapa fakta menarik mengenai Keris Empu Gandring:

1. Pembuatnya Mpu Gandring

Awalnya, keris ini tidak memiliki nama spesifik. Namun, namanya diambil dari pembuatnya sendiri, yaitu Mpu Gandring. Mpu Gandring adalah seorang pandai besi terkemuka pada zamannya, yang sangat mahir dalam seni pembuatan keris.

Ketika Ken Arok merencanakan untuk membunuh Tunggul Ametung, ia meminta bantuan Mpu Gandring untuk membuat keris sakti. Setelah semua syarat dan permintaan Ken Arok dipenuhi, Mpu Gandring menerima tugas tersebut dengan penuh dedikasi.

2. Kutukan dari Mpu Gandring

Ketika Ken Arok datang untuk mengambil keris yang dipesannya, Mpu Gandring masih belum menyelesaikan tahap terakhir pembuatan. Hal ini membuat Ken Arok marah, dan ia secara kasar merebut keris dari tangan Mpu Gandring, bahkan membunuhnya dengan keris yang sedang dikerjakan. 

Dalam kondisi sekarat, Mpu Gandring mengutuk keris tersebut, mengatakan bahwa akan menuntut korban tujuh turunan dari Ken Arok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement