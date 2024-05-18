Gempa M5,2 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,2 mengguncang Enggano, Bengkulu, pukul 10:07 WIB, Sabtu (18/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 13.95 LS, 95.44 BT atau 1.220 Km Barat Daya Enggano, Bengkulu. Adapun gempa tersebut berkedalaman 15 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

