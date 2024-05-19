Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cagub Riau M Nasir Kunjungi Partai Perindo, Minta Restu Maju Pilkada

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:57 WIB
Cagub Riau M Nasir Kunjungi Partai Perindo, Minta Restu Maju Pilkada
A
A
A

PEKANBARU - Salah satu Calon Gubernur (Cagub) Riau, M Nasir melakukan kunjungan ke Kantor DPW Partai Perindo Riau Jalan Boribudur, Pekanbaru. Kedatangan M Yasir ke kantor partai urut 16 ini untuk bersilahtrahmi jelang Pilkada Riau.

Kedatangan M Nasir disambut oleh Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf, Seketaris Bambang Rumnan dan seluruh pengurus DPW dan DPD Perindo se Riau. Hadir juga pengurus sayap seperti Kartini Perindo, Pemuda Perindo dan lainnya

Hadir juga dalam pertemuan itu para caleg terpilih Pileg 2024-2029 dari Partai Perindo. Total Caleg yang terpilih dari Perindo totalnya ada sembilan orang. Beberapa diantaranya adalah incumbent.

Dalam kunjungannya, M Nasir menyatakan bahwa dirinya sudah diusung oleh partainya utuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau priode 2024-2029. Oleh karena itu dia membutuhkan dukungan semua piha dan salah satu yang terpenting adalah dukungan dari Partai Perindo.

"Selain silahtirahmi, kedatangan saya ke Partai Perindo juga untuk meminta dukungan dalam kontestasi Pilgub Riau," kata M Nasir Minggu (19/5/2024).

Dia menyatakan bahwa visi dan misinya sejalan dengan Partai Perindo yakni bersama untuk mensejahterakan rakyat.

"Mari kita bersama sama untuk membangun Riau. Jika saya terpilih saya bersama Partai Perindo akan bersama membangun Riau lebih baik,"tukasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
