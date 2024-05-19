Advertisement
HOME NEWS NEWS

Wasekjen Perindo Kenragil Turyono Daftar Bacabup Purbalingga Lewat PDIP

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:38 WIB
Wasekjen Perindo Kenragil Turyono Daftar Bacabup Purbalingga Lewat PDIP
Wasekjen Perindo Kenragil Turyono (Foto: dok Okezone)
A
A
A

PURBALINGGA - Wasekjen Partai Perindo Kenragil Turyono ikut meramaikan gelaran Pilkada Purbalingga Tahun 2024. Dia juga turut mendaftar sebagai Balon Wakil Bupati Purbalingga melalui PDIP.

Kenragil Turyono melakukan pengembalian formulir pendaftaran Bacawabup Purbalingga diantar ratusan simpatisan dan kader Partai Perindo.

Kenragil Turyono serius maju menjadi cawabup melalui PDIP dan siap dipasangkan dengan siapa pun Cabup Purbalingga yang mendapat rekomendasi PDIP.

Sebelum berlabuh ke Perindo, Ken Ragil pernah menjadi anggota dan pengurus di DPC PDIP Purbalingga selama 22 tahun

"Niatnya maju menjadi Bacawabup melalui PDIP didasari kesamaan ideologi bangsa dan keinginan untuk berkontribusi membangun daerah," ujarnya, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2 3
      
