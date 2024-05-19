Abednego Tarigan: Kepedulian Perindo ke Rakyat Kecil Jadi Daya Tarik Utama Saya

KARO - Tokoh muda Karo Abednego Tarigan telah resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Karo dari Partai Persatuan Indonesia untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karo 2024.

Deputi II Bidang Pembangunan Manusia pada Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Perindo merupakan partai yang peduli rakyat kecil sehingga dirinya mantap mendaftar untuk maju sebagai Bacabup Karo di Pilkada 2024.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan bahwa Perindo selama ini memiliki komitmen kepedulian kepada rakyat kecil. Khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Gagasan-gagasan dan semangat kebangsaan serta kepedulian Perindo pada rakyat kecil menjadi daya tarik utama bagi saya untuk memilih Perindo," sebut Abednego.

Abednego berharap setelah menjalani serangkaian proses, Perindo nantinya dapat memilihnya sebagai kandidat yang akan diusung di Pilkada Karo 2024.

"Saya ingin bersama Perindo memberikan perubahan terhadap Kabupaten Karo menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.