Abednego Tarigan Daftar Jadi Bacalon Bupati Karo, Perindo: Kita Apresiasi

MEDAN - Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting mengapresiasi Tokoh muda Karo yang kini dipercaya sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan, resmi mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Karo 2024-2029.

Anak buah dari Kepala Staf Presiden, Moeldoko itu pun telah resmi mendaftar ke Partai Persatuan Indonesia melalui DPD Perindo Karo pada Jumat 17 Mei 2024 petang.

Pendaftaran Abednego diterima langsung oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting.

Rusmadi mengatakan bahwa saat ini telah ada tiga orang bakal calon bupati yang telah mengambil berkas formulir pendaftaran ke Perindo Karo. Dari ketiga bakal calon itu, baru Abednego yang telah mengembalikan berkas formulirnya.

"Ya kita memberikan apresiasi karena Bapak Abednego telah mendaftar sebagai bakal calon bupati ke Partai Perindo," kata Rusmadi.

Saat ini, kata Rusmadi, mereka masih menunggu tokoh-tokoh lain yang ingin mendaftar. Berkas formulir pendaftaran para bakal calon itu nantinya akan dilanjutkan ke pengurus DPW Perindo Sumut untuk menjalani proses seleksi lanjutan.

"Nanti para bakal calon itu akan mengikuti serangkaian proses seleksi di DPW Perindo Sumut untuk kemudian direkomendasikan ke DPP. Kita di sini prinsipnya hanya menerima pendaftaran dan memberikan masukan kepada DPW dan DPP," tukasnya.