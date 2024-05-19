Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Abednego Tarigan Daftar Jadi Bacalon Bupati Karo, Perindo: Kita Apresiasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:09 WIB
Abednego Tarigan Daftar Jadi Bacalon Bupati Karo, Perindo: Kita Apresiasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting mengapresiasi Tokoh muda Karo yang kini dipercaya sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan, resmi mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Karo 2024-2029.

Anak buah dari Kepala Staf Presiden, Moeldoko itu pun telah resmi mendaftar ke Partai Persatuan Indonesia melalui DPD Perindo Karo pada Jumat 17 Mei 2024 petang.

Pendaftaran Abednego diterima langsung oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting.

Rusmadi mengatakan bahwa saat ini telah ada tiga orang bakal calon bupati yang telah mengambil berkas formulir pendaftaran ke Perindo Karo. Dari ketiga bakal calon itu, baru Abednego yang telah mengembalikan berkas formulirnya.

"Ya kita memberikan apresiasi karena Bapak Abednego telah mendaftar sebagai bakal calon bupati ke Partai Perindo," kata Rusmadi.

Saat ini, kata Rusmadi, mereka masih menunggu tokoh-tokoh lain yang ingin mendaftar. Berkas formulir pendaftaran para bakal calon itu nantinya akan dilanjutkan ke pengurus DPW Perindo Sumut untuk menjalani proses seleksi lanjutan.

"Nanti para bakal calon itu akan mengikuti serangkaian proses seleksi di DPW Perindo Sumut untuk kemudian direkomendasikan ke DPP. Kita di sini prinsipnya hanya menerima pendaftaran dan memberikan masukan kepada DPW dan DPP," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement