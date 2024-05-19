Pemuda Perindo: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Tantangan Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pemuda Perindo Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengungkapkan bahwa masalah pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan dalam mewudujkan Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, masalah pendidikan harus diperbaiki untuk menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi, Indonesia akan hadapi bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari nonproduktif.

"Pertama, sebelum menuju Indonesia Emas itu ada namanya bonus demografi, di mana usia anak muda yang produktif lebih banyak daripada nonproduktif. Pertama, pendidikan harus diperbaiki, karena pendidikan ini anak muda bisa gunakan skillnya sebagai membuka lapangan pekerjaan," kata Iqnal dalam diskusi Spirit of Indonesia 2024 yang digelar FODIM di Kemenpora, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2024).

Selain pendidikan, Iqnal berkata, masalah kesehatan juga harus diperbaiki. Ia berkata, kelompok masyarakat seperti ibu-ibu, bayi hingga anak muda perlu diberi asupan makanan bergizi. Dengan begitu, ia yakin, bisa membuahkan generasi bangsa yang baik.

"Kedua masalah kesehatan, untuk ibu muda atau anak muda, makanannya harus diperhatikan dan bayi. Karena proses itulah yang membuat Indonesia semakin memiliki skill anak mudanya dengan pertumbuhan gizi yang baik," tuturnya.