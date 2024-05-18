Galang Dukungan ke Perindo, Eddy Santana Soroti Dua Masalah Krusial di Sumsel

PALEMBANG - Saat menyambangi Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Bakal Calon (Balon) Gubernur Eddy Santana Putra (ESP) membeberkan alasannya maju di Pilkada Sumsel 2024.

Menurut ESP, provinsi Sumsel memiliki banyak permasalahan yang harus segera dibereskan, di antaranya di bidang kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian.

BACA JUGA:

"Kekurangan di Sumsel banyak meskipun kecil, seperti masuk sekolah harus bayar Rp15 juta hingga Rp20 juta. Bagaimana dengan yang berpenghasilan rendah, ini yang jadi pemikiran kita," ujar ESP, Sabtu (18/5/2024).

Begitu juga di bidang kesehatan, lanjut ESP, masyarakat kesulitan dalam membayar iuran kesehatan karena pendapatan yang minim, sehingga di sinilah pemerintah harus hadir di tengah masyarakat

"Jika masalah ini bisa tertangani, maka pendapatan yang didapat bisa dialokasikan untuk perbaikan gizi anggota keluarganya," jelasnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengapresiasi kedatangan mantan Walikota Palembang 2 Periode tersebut.

"Semoga nantinya Partai Perindo tidak salah memilih dalam mengusung bakal calon Gubernur yang akan membangun Provinsi Sumsel," jelasnya.