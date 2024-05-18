Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Mantan Walkot Palembang 2 Periode Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Perindo

Dede Febriansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |16:47 WIB
Mantan Walkot Palembang 2 Periode Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Perindo
Eddy Santana Putra sambangi Perindo Sumsel. (Foto: Dede F)
PALEMBANG - Mantan Walikota Palembang dua periode tahun 2003-2008 dan 2008-2013, Eddy Santana Putra (ESP), menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kedatangan Eddy Santana Putra bersama rombongan tersebut untuk mengambil formulir penjaringan bakal calon (Balon) Gubernur di Pilkada Sumsel 2024 mendatang.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, sosok ESP sudah tidak asing bagi Partai Perindo. Cara kepemimpinannya juga sudah tidak diragukan lagi.

"Beliau pernah menjabat sebagai Wali Kota Palembang, jadi masyarakat sudah tahu dan nantinya gaya kepemimpinannya yang dulu diharapkan bisa diimplementasikan," ujar Febuar Rahman, Sabtu (18/5/2024).

Terkait pengambilan berkas formulir penjaringan bakal calon Gubernur Sumsel, Febuar menegaskan, bahwa pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke tingkat DPP.

"Tapi berdasarkan survei, ESP tertinggi. Insya Allah usulan dan pertimbangan yang akan kami berikan bisa didengar DPP," jelasnya.

