Maju Pilkada Palembang, M Hidayat Ajak Perindo Ikut Membangun

PALEMBANG - Bakal Calon (Balon) Walikota Palembang, M Hidayat, menyambangi Kantor DPD Partai Perindo Kota Palembang mengambil formulir dalam menggalang dukungan menjelang Pilkada Palembang 2024.

Saat menyambangi DPD Partai Perindo Kota Palembang, M Hidayat pun berkomitmen untuk lebih memajukan kota berjuluk kota empek-empek dari kondisinya saat ini.

BACA JUGA: Pedagang Batu Ditemukan Tewas di Aliran PLTM Bogor

"Kehadiran saya di Perindo bertujuan untuk mengajak kawan-kawan Perindo Palembang untuk membangun kota Palembang menjadi lebih baik," ujar Hidayat saat diwawancarai usai mengambil formulir, Sabtu (18/5/2024).

Menurutnya, meski sistem pemilihan saat ini membutuhkan 20 persen parlemen, namun tidak menyurutkan pergerakannya kepada partai-partai non parlemen untuk mendapatkan dukungan politik.

"Sejumlah pembicaraan dengan Perindo terkait visi misi membangun kota Palembang pun telah dilakukan dan Perindo merupakan partai non parlemen pertama yang saya datangi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan diskusi politik, serta persamaan visi dan misi.

"Setelah pembicaraan tadi, insyallah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang ditujukan bisa tercapai," jelasnya.