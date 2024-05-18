Pilkada 2024, Ketua Golkar Palembang Rangkul Partai Perindo

PALEMBANG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Palembang, M Hidayat, menyambangi Kantor DPD Perindo Palembang mengambil formulir bakal calon Walikota Palembang.

Hidayat mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi secara intens dengan DPD Perindo Kota Palembang terkait kontestasi Pilkada Palembang 2024.

"Saya ingin membangun komunikasi dengan Perindo karena merupakan salah satu parpol di Indonesia, meskipun tidak ada kursi di parlemen Palembang," ujar Hidayat, Sabtu (18/5/2024).

Dijelaskan Hidayat, untuk memenangkan kontestasi Pilkada Palembang pihaknya tidak hanya butuh dukungan partai yang memiliki kursi di parlemen, tapi juga kekuatan dari partai-partai yang non parlemen.

"Kehadiran saya di Perindo bertujuan untuk mengajak kawan-kawan Perindo Palembang untuk membangun kota Palembang agar menjadi lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Ketua DPD Golkar Palembang tersebut.

"Partai Golkar merupakan partai pertama yang mengambil formulir di Partai Perindo untuk Balon Walikota Palembang," ujar Chandra Wahyudi.

