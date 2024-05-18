Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

M Hidayat Ambil Formulir Penjaringan Balon Walikota Palembang Partai Perindo

Dede Febriansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:28 WIB
M Hidayat Ambil Formulir Penjaringan Balon Walikota Palembang Partai Perindo
M Hidayat ambil formulir penjaringan Balon Walikota Palembang Partai Perindo (Foto : MPI/Dede F)
A
A
A

PALEMBANG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Palembang, M Hidayat, mengambil formulir pendaftaran bakal calon (Balon) Walikota Palembang di DPD Partai Perindo Kota Palembang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Ketua DPD Golkar Palembang tersebut.

"Partai Golkar merupakan partai pertama yang mengambil formulir di Partai Perindo untuk Balon Walikota Palembang," ujar Chandra Wahyudi, Sabtu (18/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengaku, bahwa pihaknya telah melakukan diskusi politik, serta persamaan visi dan misi.

"Setelah pembicaraan tadi, insyallah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang ditujukan bisa tercapai," jelasnya.

Chandra menjelaskan, setelah Ketua DPD Golkar Palembang itu mengambil formulir Balon Walikota Palembang, selanjutnya akan diserahkan ketingkat DPW dan DPP Partai Perindo.

"Karena kita memiliki mekanisme, maka selanjutnya berkas formulir Balon Walikota Palembang ini akan kita serahkan ke tingkat DPW dan DPP," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement