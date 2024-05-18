M Hidayat Ambil Formulir Penjaringan Balon Walikota Palembang Partai Perindo

PALEMBANG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Palembang, M Hidayat, mengambil formulir pendaftaran bakal calon (Balon) Walikota Palembang di DPD Partai Perindo Kota Palembang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Ketua DPD Golkar Palembang tersebut.

"Partai Golkar merupakan partai pertama yang mengambil formulir di Partai Perindo untuk Balon Walikota Palembang," ujar Chandra Wahyudi, Sabtu (18/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengaku, bahwa pihaknya telah melakukan diskusi politik, serta persamaan visi dan misi.

"Setelah pembicaraan tadi, insyallah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang ditujukan bisa tercapai," jelasnya.

Chandra menjelaskan, setelah Ketua DPD Golkar Palembang itu mengambil formulir Balon Walikota Palembang, selanjutnya akan diserahkan ketingkat DPW dan DPP Partai Perindo.

"Karena kita memiliki mekanisme, maka selanjutnya berkas formulir Balon Walikota Palembang ini akan kita serahkan ke tingkat DPW dan DPP," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)