HOME NEWS JABAR

Mobil Bak Terbuka Berisi Ubi Cilembu Dicuri, Terekam CCTV

Ervand David , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:13 WIB
Mobil Bak Terbuka Berisi Ubi Cilembu Dicuri, Terekam CCTV
Mobil ubi cilembu dicuri (Foto : iNews/Tangkapan Layar)
A
A
A

BANDUNG - Pencurian mobil bak terbuka berisi puluhan kilogram ubi cilembu terekam kamera pengintai atau CCTV di kawasan Jalan Cikoang, Kota Bandung. Dalam waktu sekira dua menit, para pelaku berhasil menggondol mobil tersebut.

Dalam rekaman CCTV, detik-detik aksi pencurian dilakukan pelaku yang berjumlah dua orang. Mereka langsung mendatangi mobil bak terbuka yang sedang terparkir.

Hanya dalam waktu dua menit saja, pelaku berhasil membobol mobil tersebut dan langsung melarikan diri.

"Kejadian bermula saat saya ingin mampir ke rumah karena istri sakit," ujar korban bernama Ridwan, Sabtu (18/5/2024).

Tak berselang lama korban kembali ke lokasi dan menemukan mobil bak yang berisi ubi cilembu raib digondol para pelaku.

Atas kejadian tersebut korban sementara kehilangan mata pencariannya untuk berdagang ubi cilembu. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polsek setempat.

(Angkasa Yudhistira)

      
