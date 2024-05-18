Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Abednego Ungkap Alasan Pilih Daftar Lewat Perindo untuk Maju Pilkada Karo 2024

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |03:05 WIB
Abednego Ungkap Alasan Pilih Daftar Lewat Perindo untuk Maju Pilkada Karo 2024
Abednego Taringan mendaftar bacalon bupati Karo ke Perindo (Foto: Okezone.com/Wahyudi)
A
A
A

KARO - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia pada Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan siap maju Pilkada Karo 2024. Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memilih mendaftar ke Partai Perindo sebagai bakal calon bupati Karo 2024-2029.

Abednego mengembalikan berkas pendaftaran bacabup Karo ke Sekretariat DPD Partai Perindo Karo, Sumatera Utara, Jumat (17/5/2024), sebagai tanda keseriusannya untuk bertarung di pilkada pada November nanti. Ia berharap dapat dukungan dari partai politik besutan Hary Tanoesoedibjo.

Abnego mengungkapkan alasan dirinya memilih Perindo sebagai salah satu partai yang diharapkan mengusungnya. Menurut tokoh muda Karo itu, Perindo selama ini memiliki komitmen kepedulian kepada rakyat kecil, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Gagasan-gagasan dan semangat kebangsaan serta kepedulian Perindo pada rakyat kecil menjadi daya tarik utama bagi saya untuk memilih Perindo," kata Abednego di Sekretariat DPD Partai Perindo Karo.

Abednego berharap setelah menjalani serangkaian proses, Perindo nantinya dapat memilihnya sebagai kandidat yang akan diusung di Pilkada Karo 2024.

"Saya ingin bersama Perindo memberikan perubahan terhadap Kabupaten Karo menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.

