Abednego Tarigan Anak Buah Moeldoko Daftar Bacalon Bupati Karo ke Perindo





MEDAN - Tokoh muda Kabupaten Karo yang juga Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan resmi mendaftar ke Partai Perindo sebagai bakal calon (Balon) bupati Karo 2024-2029.

Anak buah dari Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengembalikan formulir pendaftaran balon bupati ke Sekretariat DPD Partai Perindo Karo, Jumat (17/5/2024) petang, tanda siap maju Pilkada Karo pada November nanti.

Pendaftaran Abednego diterima langsung oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting. Menurut Rusmadi, saat ini telah ada tiga orang bakal calon bupati yang telah mengambil berkas formulir pendaftaran ke Perindo Karo. Dari ketiga bakal calon itu, baru Abednego yang telah mengembalikan berkas formulirnya.

"Ya kita memberikan apresiasi karena Bapak Abednego telah mendaftar sebagai bakal calon bupati ke Partai Perindo," kata Rusmadi.