Daftar Jadi Bacalon Bupati ke Perindo, Abednego : Saya Ingin Beri Perubahan terhadap Karo

KARO - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia pada Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Karo ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk Pilkada Karo 2024.

Tokoh muda Karo yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu ternyata punya ketertarikan tersendiri kepada Partai Perindo, hingga akhirnya memilih Partai Perindo sebagai salah satu partai pengusungnya.

Abednego mengatakan, Perindo selama ini memiliki komitmen kepedulian kepada rakyat kecil. Khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Gagasan-gagasan dan semangat kebangsaan serta kepedulian Perindo pada rakyat kecil menjadi daya tarik utama bagi saya untuk memilih Perindo," sebut Abednego di Sekretariat DPD Partai Perindo Karo, Jumat (17/5/2024).

Abednego berharap setelah menjalani serangkaian proses, Perindo nantinya dapat memilihnya sebagai kandidat yang akan diusung di Pilkada Karo 2024.