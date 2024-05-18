Ambil Formulir Penjaringan Balon Gubernur, Eddy Santana Ingin Perindo Beri Dukungan Politik

Eddy Sananta ingin Partai Perindo berikan dukungan pada Pilkada 2024 (Foto: MPI/Dede F)

PALEMBANG - Mantan Walikota Palembang 2 periode 2003-2013, Eddy Santana Putra (ESP) menggalang dukungan politik ke DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk maju di Pilkada 2024.

Saat di Kantor DPW Perindo Sumsel, ESP menegaskan, bahwa pemimpin yang bagus harus cerdas dan punya konsep, sehingga Sumsel bisa maju dan menjadi provinsi terdepan.

"Semua bisa berdebat soal visi misi, tapi implementasi yang paling susah. Seharusnya jika tidak ada power harusnya kita bisa mengajak pihak swasta dan stakeholder lainnya yang punya kapasitas untuk membangun Sumsel," ujar ESP, Sabtu (18/5/2024).

Dalam upayanya maju sebagai balon Gubernur Sumsel, ESP secara tegas meminta dukungan Partai Perindo agar bisa membawa Sumsel menjadi lebih baik nantinya.

"Mohon dukungan dan diusung oleh Perindo, termasuk juga kerjasamanya," jelasnya.

BACA JUGA: Mantan Walkot Palembang 2 Periode Ambil Formulir Balon Gubernur Sumsel di Perindo

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman menjelaskan, soal dukungan, Perindo hanyalah sebagai penjaring dan menerima usulan, semuanya akan diserahkan ke DPP.

"Soga nantinya Perindo tidak salah dalam mengusung calon yang terbaik, termasuk juga masyarakat agar tidak salah dalam memilih," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)