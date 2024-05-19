Anak Buah Moeldoko Daftar Bacalon Bupati Karo ke Partai Perindo

MEDAN - Tokoh muda Karo yang kini dipercaya sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan, resmi mendaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Karo 2024-2029.

Anak buah dari Kepala Staf Presiden, Moeldoko itu pun telah resmi mendaftar ke Partai Persatuan Indonesia melalui DPD Perindo Karo pada Jumat 17 Mei 2024 petang.

Pendaftaran Abednego diterima langsung oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting.

Menurut Rusmadi, saat ini telah ada tiga orang bakal calon bupati yang telah mengambil berkas formulir pendaftaran ke Perindo Karo. Dari ketiga bakal calon itu, baru Abednego yang telah mengembalikan berkas formulirnya.

"Ya kita memberikan apresiasi karena Bapak Abednego telah mendaftar sebagai bakal calon bupati ke Partai Perindo," kata Rusmadi.