HOME NEWS NEWS

Abednego Tarigan Ungkap Alasan Daftar Balon Bupati Karo ke Partai Perindo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:13 WIB
Abednego Tarigan Ungkap Alasan Daftar Balon Bupati Karo ke Partai Perindo
Abednego Tarigan daftar Bacabup Karo ke Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

KARO - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia pada Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan, telah resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Karo dari Partai Persatuan Indonesia untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karo 2024.

Tokoh muda Karo yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu ternyata punya ketertarikan tersendiri kepada Partai Perindo, hingga akhirnya memilih Partai Perindo sebagai salah satu partai pengusungnya.

Abednego mengatakan, Perindo selama ini memiliki komitmen kepedulian kepada rakyat kecil. Khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Gagasan-gagasan dan semangat kebangsaan serta kepedulian Perindo pada rakyat kecil menjadi daya tarik utama bagi saya untuk memilih Perindo," sebut Abednego.

Abednego berharap setelah menjalani serangkaian proses, Perindo nantinya dapat memilihnya sebagai kandidat yang akan diusung di Pilkada Karo 2024.

"Saya ingin bersama Perindo memberikan perubahan terhadap Kabupaten Karo menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
