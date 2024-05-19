Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Gelar Fun Walk Sangganipa di Palu

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:16 WIB
Partai Perindo Gelar <i>Fun Walk</i> Sangganipa di Palu
Perindo gelar jalan santai di Palu
A
A
A

 

JAKARTA - Fun walk atau jalan santai yang di laksanakan oleh DPW Perindo Sulawesi Tengah menjadi momentum mengumpulkan delapan ribu warga Kota Palu.

Jalan santai yang mengajak masyarakat untuk tetap mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Walikota Palu Hadiyanto Rasyid untuk berkopentisi di Pilkada 2024 mendatang.

Perindo yang selalu dekat dengan masyarakat dan peduli dengan pelaku UMKM tengah melksanakan fun walk Sangganipa (satu kali lagi) ini di ikuti delapan ribu masyarakat Kota Palu.

"Kegiatan fun walk Sangganipa yang dihadiri juga Ketua II Bappilu Perindo dilaksanakan oleh Perindo Sulteng untuk mengajak masyakat untuk tetap solid untuk membangun Sulteng dan mendukug Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid maju ke Pilkda 2024 mendatang," Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara, Minggu (19/5/2024).

Gubernur Sulwesi Tengah Rudy Mastura yang melepas delapan ribu peserta fun walk itu menambahkan bahwa Sulteng kini mulai maju dan berkembang dan siap maju untuk masyarakat agar Sulteng lebih unggul dengan provinsi lainnya.

"Antusias msyarakat yang mengikuti fun walk ini terlihat bergembira hadinya calon pemimpin yang bermasyarakat dan dekat masyakat," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
