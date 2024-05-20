Kolaborasi Pertamina-Mandalika Racing Series, Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendukung pengembangan bakat pembalap-pembalap muda Indonesia, untuk meningkatkan performanya bersaing di tingkat global. Komitmen ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan Mandalika Racing Series (MRS) dalam Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike putaran kedua.

Ajang bergengsi yang akan diikuti oleh pembalap Indonesia ini akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit. Di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok ini akan digelar Mandalika Racing Series (MRS) 2024 sebanyak 5 putaran oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan PRIDE Club, pada 25 – 26 Mei 2024.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Pertamina telah memberikan dukungannya di dunia olahraga otomotif di berbagai event balapan, baik skala nasional maupun internasional, termasuk di ajang Mandalika Racing Series Putaran Kedua.

“Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini. Pertamina selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan talenta muda Indonesia. Melalui kolaborasi dengan Mandalika Racing Series, kami yakin dapat mencetak pembalap-pembalap yang mampu bersaing di level global,” tuturnya.

Menurut Fadjar, inisiatif kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia yang memiliki potensi besar di dunia balap motor. Selain itu, kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam upaya Pertamina untuk memajukan industri motorsport di Indonesia.

“Dukungan dari Pertamina akan memperkuat program pembibitan dan memberikan akses yang lebih luas dan fasilitas yang lebih baik bagi para pembalap-pembalap muda,” katanya.

Senada dengan itu, Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Warokka mengatakan Mandalika Racing Series bukan hanya sekadar kompetisi balap motor, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.