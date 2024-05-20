Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Resmikan Asrama Mahasiswa Madura, Mahfud MD: Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:51 WIB
Resmikan Asrama Mahasiswa Madura, Mahfud MD: <i>Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur</i>
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meresmikan Asrama Mahasiswa Madura Trunojoyo. Dalam peresmian tersebut Mahfud MD menulis sebuah pepatah Madura yang memberi semangat kepada mahasiswa.

"Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur," kata Mahfud Senin (20/5/2024).

Mahfud mengatakan bahwa sebuah pepatah Madura yang dia harapkan bisa sebuah pepatah yang bisa menjadi bekal untuk pendidikan, terutama bagi orang-orang Madura karena memiliki pesan yang sangat mendasar dalam kehidupan.

Mahfud menjelaskan, arti pepatah tersebut adalah kalau seseorang di dalam hidup ini tidak jujur maka akan hancur. Di mana kalau hidup tidak jujur akan hancur dan tinggal menunggu waktu.

Karena, lanjut Mahfud, tidak ada ceritanya orang tidak jujur tidak hancur di dalam perjalanan hidupnya. Kalau tidak hancur secara materiil pasti akan hancur secara moril, hancur harga diri dan hancur di akhir pengabdiannya.

"Kalau tidak jujur maka akan hancur pada akhir pengabdiannya," kata dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011900/mahfud-md-demokrasi-kita-sedang-menghadapi-cobaan-di-persimpangan-jalan-2oeCS5MZqz.jpg
Mahfud MD: Demokrasi Kita Sedang Menghadapi Cobaan di Persimpangan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010373/kenang-salim-said-mahfud-md-jadi-sahabat-yang-terlibat-dalam-berbagai-forum-KwY7ILzgK1.jpg
Kenang Salim Said, Mahfud MD: Jadi Sahabat yang Terlibat dalam Berbagai Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005349/tpn-ganjar-mahfud-dibubarkan-mahfud-md-mari-kita-move-on-hY9lUgVdaK.jpg
TPN Ganjar-Mahfud Dibubarkan, Mahfud MD: Mari Kita Move On
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992255/soroti-korupsi-timah-mahfud-md-dorong-penegak-hukum-kejar-para-koruptor-TsncshSDTW.jpg
Soroti Korupsi Timah, Mahfud MD Dorong Penegak Hukum Kejar Para Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/337/2917451/mahfud-md-kirim-tim-jika-pelaku-dugaan-intimidasi-ketua-bem-ui-aparat-penegak-hukum-UQAmNoILHZ.jpg
Mahfud MD Kirim Tim Jika Pelaku Dugaan Intimidasi Ketua BEM UI Aparat Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/337/2917441/ketua-bem-ui-diduga-diintimidasi-mahfud-md-melanggar-konstitusi-jika-dilakukan-aparat-38x0Rxq2Fa.jpg
Ketua BEM UI Diduga Diintimidasi, Mahfud MD: Melanggar Konstitusi Jika Dilakukan Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement