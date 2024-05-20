Resmikan Asrama Mahasiswa Madura, Mahfud MD: Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur

YOGYAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meresmikan Asrama Mahasiswa Madura Trunojoyo. Dalam peresmian tersebut Mahfud MD menulis sebuah pepatah Madura yang memberi semangat kepada mahasiswa.

"Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur," kata Mahfud Senin (20/5/2024).

Mahfud mengatakan bahwa sebuah pepatah Madura yang dia harapkan bisa sebuah pepatah yang bisa menjadi bekal untuk pendidikan, terutama bagi orang-orang Madura karena memiliki pesan yang sangat mendasar dalam kehidupan.

Mahfud menjelaskan, arti pepatah tersebut adalah kalau seseorang di dalam hidup ini tidak jujur maka akan hancur. Di mana kalau hidup tidak jujur akan hancur dan tinggal menunggu waktu.

Karena, lanjut Mahfud, tidak ada ceritanya orang tidak jujur tidak hancur di dalam perjalanan hidupnya. Kalau tidak hancur secara materiil pasti akan hancur secara moril, hancur harga diri dan hancur di akhir pengabdiannya.

"Kalau tidak jujur maka akan hancur pada akhir pengabdiannya," kata dia.