HOME NEWS JATENG

Geger Makam Mahasiswi Kedokteran Digali OTK, Muncul Isu Pencurian Tali Pocong untuk Pesugihan

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |20:42 WIB
Geger Makam Mahasiswi Kedokteran Digali OTK, Muncul Isu Pencurian Tali Pocong untuk Pesugihan
Makam mahasiswa di Purbalingga dibongkar orang tak dikenal (Foto: Catur Edi Purwanto)
A
A
A

PURBALINGGA - Sebuah makam seorang mahasiswi ditemukan telah dibongkar orang tak dikenal di pemakaman umum di Purbalingga, Jawa Tengah. Padahal, jenazahnya baru dimakamkan sehari sebelumnya.

Sontak kabar ada makam dibongkar langsung viral dan membuat geger warga Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang warga awalnya secara tak sengaja sedang berjalan di area makam dan melihat sebuah makam telah dibongkar oleh orang tak dikenal.

Warga langsung berbondong-bondong menuju ke area pemakaman umum. Padahal, makam tersebut milik Efrinawati (19), seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang meninggal karena sakit. Jenazahnya dimakamkan pada Minggu 19 Mei 2024 kemarin.

Warga pun kaget, sebab jenazah Efri baru sehari dimakamkan. Namun, makamnya sudah dibongkar oleh orang tak dikenal. Kondisi makamnya berantakan dan menyisakan lubang sedalam 1 meter bekas digali.

Kapolsek Mrebet AKP Muslimun mengatakan, petugas dari Polsek Mrebet yang mendapat laporan langsung melakukan pengamanan di lokasi. Dibantu Tim Inafis dan warga melakukan pemeriksaan kondisi makam.

Dari hasil pemeriksaan, kondisi jenazah masih utuh lengkap dengan tali pocong dan kain kafan.

Halaman:
1 2
      
