HOME NEWS YOGYA

Niat Bantu Teman yang Hanyut, Pemuda Ini Tenggelam di Kali Progo

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |23:11 WIB
Niat Bantu Teman yang Hanyut, Pemuda Ini Tenggelam di Kali Progo
Tim SAR cari korban hanyut di Kali Progo (Foto : Humas Polres Bantul)
A
A
A

BANTUL - Seorang pemuda asal Kapanewon Bantul, Hasto Bimo Dwi Cahyo (19) hanyut di Kali Progo tepatnya di Kelurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul, saat sedang memancing pada Selasa (21/5/2024). Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana menceritakan, kejadian tersebut bermula sekira pukul 18.30 WIB Bimo bersama tiga orang temannya memancing di Kali Progo.

"Awal mula kejadian kail pancing milik teman korban tersangkut di bagian barat Kali Progo. Kemudian dua teman Bimo menyeberang ke sisi barat sungai untuk melepas kailnya lewat aliran yang dangkal," kata Jeffry.

Kemudian, setelah berhasil melepaskan kail tersebut, kedua teman korban bernama Ridwan Aryanto (21) dan Tegar Kurniawan (22) hendak kembali ke tepi sungai. Nahasnya, minimnya pencahayaan membuat keduanya salah mengambil jalur dan malah lewat di aliran sungai yang dalam. Keduanya pun sempat tenggelam dan terbawa derasnya harus sungai.

Lalu, lanjut Jeffry, Bimo yang masih berada di tepi sungai melihat kejadian itu berupaya membantu dengan mengulurkan potongan kayu. Namun, karena kondisi licin Bimo justru ikut tertarik dan masuk ke aliran sungai.

Kemudian, melihat tiga temannya hanyut, salah satu saksi dari rombongan tersebut yakni Satrio Hadi Prawoto bergegas meminta bantuan kepada warga sekitar.

