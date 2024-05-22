Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Sebut Khofifah-Emil Duet Luar Biasa, Bawa Jawa Timur pada Kemajuan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:03 WIB
Angela Tanoesoedibjo (kiri). (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan sosok Cagub-Cawagub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak merupakan dua tokoh yang luar biasa. Keduanya duet pemimpin perempuan dan pemimpin muda.

Adapun dukungan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu ditandai pemberian surat yang diserahkan ke Khofifah-Emil di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Kami melihat dua tokoh yang luar biasa, Bu Khofifah adalah pemimpin perempuan yang sangat senior, tangguh dan merupakan inspirasi semua perempuan Indonesia termasuk saya dan Mas Emil pemimpin muda, cerdas, luar biasa," kata Angela.

Angela menyebutkan bahwa Khofifah-Emil telah membuktikan membawa Jawa Timur maju. Selain itu sejalan dengan yang diperjuangkan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Bersama-sama telah membuktikan membawa Jawa Timur maju bahkan mensejahterakan masyarakat dan menjaga persatuan, sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo," ujarnya.

Angela pun menyebut dirinya telah menjalin komunikasi dengan Khofifah-Emil dan membahas bonus demografi hingga pembangunan inklusif yang berkelanjutan.

