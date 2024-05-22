Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Soeharto Ditampar oleh Jenderal Ahmad Yani dan Dipecat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:00 WIB
Kisah Soeharto Ditampar oleh Jenderal Ahmad Yani dan Dipecat
Soeharto (Foto: Wikipedia)
PRESIDEN Soeharto salah satu orang terkuat di Indonesia. Ia pernah menjadi pemimpin tangan besi. Selama 32 tahun berkuasa, hampir tak ada orang yang berani macam-macam dengan penguasa Orde Baru itu. Ia akan menghabisi lawan-lawannya.

Tapi, Soeharto pernah ditampar oleh seorang tokoh terkenal. Ya, Jenderal Ahmad Yani. Pahlawan Revolusi itu adalah senior bahkan atasan Soeharto saat masih aktif di militer.

Peristiwa kemarahan Jenderal Ahmad Yani dituangkan oleh Soebandrio dalam memoar Kesaksianku Tentang G30S pada tahun 2000.

Dalam memoarnya, Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an menceritakan bahwa Soeharto merupakan sosok yang sangat misterius. Terutama ketika Soeharto selamat dari pasukan Cakrabirawa pada peristiwa G30S/PKI, sementara Jenderal Ahmad Yani yang merupakan Menteri dan Panglima Angkatan Darat menjadi korban.

