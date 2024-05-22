Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Apresiasi Kinerja, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Terima Penghargaan dari IPDN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |21:05 WIB
Apresiasi Kinerja, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Terima Penghargaan dari IPDN
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni terima penghargaan dari IPDN. (Foto: dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

JATINANGOR - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Profesor Hadi Prabowo di Balairung Jenderal Rudini Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (21/5/2024).

Dalam kesempatan ini, Profesor Hadi Prabowo mengucapkan selamat dan sukses kepada penerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya. Menurutnya, penghargaan yang diberikan langsung kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni merupakan hal yang membanggakan dikarenakan dirinya merupakan alumni IPDN.

"Beliau adalah alumni angkatan 03 dan apa yang diberikan kepada lembaga pengembangan kelembagaan IPDN itu sudah banyak sekali, antara lain di dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana IPDN," ucapnya.

Selain itu, menurutnya Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang juga sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Inovasi ini dijadikan acuan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan satu sistem untuk perencanaan penganggaran penatausahaan, pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel," tuturnya.

Kemudian, Profesor Hadi menilai Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni telah banyak memberikan perhatian dalam pengembangan karir para alumni IPDN. Selain itu juga melakukan sejumlah terobosan dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumsel sehingga mendapatkan respon positif bagi masyarakat Sumsel.

"Kami ucapkan terima kasih juga karena hari ini Pj Gubernur Sumsel telah menyerahkan hibah kepada IPDN berupa perangkat sound system," ucap Profesor Hadi.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni terima penghargaan dari IPDN. (Foto: dok Pemprov Sumsel)


Halaman:
1 2
      
