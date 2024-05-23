Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hakim Pertanyakan Dokumen Sensitif yang Ditemukan di Kamar Tidur Donald Trump Usai Digerebek FBI

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:21 WIB
Hakim Pertanyakan Dokumen Sensitif yang Ditemukan di Kamar Tidur Donald Trump Usai Digerebek FBI
Hakim pertanyakan dokumen sensitif yang ditemukan di kamar tidur Donald Trump usai digerebek FBI (Foto: Reuters)
FLORIDA - Seorang hakim mempertanyakan bagaimana mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa mengabaikan dokumen sensitif yang muncul di kamar tidurnya setelah Biro Investigasi Federal (FBI) menggeledah rumah mantan presiden AS di Florida, AS.

File-file itu ditemukan di tempat pribadinya beberapa bulan setelah agen federal menemukan lebih dari 100 catatan rahasia saat mereka menjalankan surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago di Palm Beach pada musim panas 2022.

Hakim juga mencatat keyakinan jaksa bahwa Trump kemungkinan besar menginstruksikan agennya untuk menghindari kamera pengintai di klub golf.

Dia menyangkal 40 tuduhan federal atas penyimpanan informasi pertahanan nasional yang melanggar hukum.

Rekan terdakwa, ajudan Walt Nauta dan mantan karyawan Carlos de Oliveira, juga mengaku tidak bersalah.

Persidangan kemungkinan besar tidak akan dimulai sebelum pemilu AS pada bulan November, di mana Trump diperkirakan akan menjadi calon dari Partai Republik.

Presiden AS Joe Biden juga diketahui sengaja menyimpan file-file rahasia, namun dia tidak dituduh menghalangi penyelidikan tersebut. Penyelidik Departemen Kehakiman memutuskan untuk tidak menuntutnya danmenyimpulkan bahwa juri akan memandang presiden AS sebagai seorang pria lanjut usia yang bermaksud baik dengan ingatan yang buruk.

Dalam kasus Trump, dokumen yang baru dibuka menyatakan bahwa pengacara mantan presiden telah menyerahkan empat dokumen tambahan dengan tanda klasifikasi yang ditemukan pada Desember 2022, empat bulan setelah penggerebekan FBI di properti tersebut.

Hakim Distrik AS Beryl Howell, yang ditunjuk oleh Obama, menulis dalam opininya pada bulan Maret 2023 bahwa yang terpenting tidak ada alasan yang diberikan mengenai bagaimana mantan presiden bisa melewatkan dokumen bertanda rahasia yang ditemukan di kamar tidurnya sendiri di Mar-a-Lago.

