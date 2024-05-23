Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Ular Ditemukan, Pusat Vaksinasi Covid Langsung Ditutup

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:24 WIB
2 Ular Ditemukan, Pusat Vaksinasi Covid Langsung Ditutup
2 ular ditemukan, pusat vaksinasi langsung ditutup (Foto: Hywel Dda Health Board)
A
A
A

LONDON - Sebuah pusat vaksinasi Covid telah ditutup setelah dua ular terlihat di dalam gedung. Ular tersebut, diberi nama Cwm dan Cou sesuai dengan tempat penemuannya di Ceredigion, Inggris, diyakini sebagai ular adder dan ular rumput.

Reptil tersebut dilaporkan telah meninggalkan gedung dan dewan kesehatan Hywel Dda mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari para ahli untuk mengeluarkan satu reptil yang tersisa.

Ular yang lebih besar dijuluki Cou, sedangkan ular rumput disebut Cwm.

Dilaporkan bahwa hewan-hewan tersebut ditemukan pada Senin (20/5/2024) sore oleh staf dan bercanda bahwa tidak ada hewan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin.

"Cou telah melarikan diri dan tidak lagi berada di dalam gedung. Cwm masih buron,” terang seorang juru bicara.

Halaman:
1 2
      
