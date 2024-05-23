Polisi Ungkap Bus Study Tour Siswa MIN Masuk Jurang di Lampung Diduga Akibat Rem Blong

TANGGAMUS - Sebanyak enam orang mengalami luka berat dalam peristiwa bus pariwisata masuk jurang ditanjakan Sedayu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (22/5/2024) dinihari sekitar pukul 01.30 WIB

Bus bernomor polisi AD 7719 OG itu diketahui mengangkut para pelajar MIN 1 Pesisir Barat yang hendak Study Tour ke Bandarlampung.

Kapolres Tanggamus, AKBP Rinaldo Aser mengatakan, peristiwa kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi lantaran rem bus bernomor polisi AD 7719 OG mengalami kerusakan.

BACA JUGA: Bus Rombongan Study Tour MIN 1 Pesisir Barat Terjun ke Jurang

"Peristiwa terjadi pada Rabu dinihari pukul 01.30 WIB. Peristiwanya di Jalan Lintas Barat tepatnya di Tanjakan Sedayu, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus," ujar Rinaldo, Kamis (23/5/2024).

Kapolres menjelaskan, bus nahas tersebut berangkat dari wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat dengan tujuan ke Bandarlampung.

Kemudian sesampainya di TKP yang menikung dan menurun, kendaraan tersebut diduga mengalami gagal fungsi pengereman (rem blong) dan mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat menikung dengan sempurna dan terperosok ke dalam jurang hingga terjadi laka lantas.