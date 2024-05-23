Nelayan Pulang Melaut Tenggelam di Pessel Ditemukan Tewas

PADANG - Nelayan yang bernama Ikhsan Rinaldi (24) yang tenggelam pintu Muara Surantiah, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat kemarin, ditemukan tewas pada pukul 17.17 WIB.

“Korban tadi ditemukan sekira pukul 17.15 WIB, dalam keadaan meninggal dunia dan sudah di evakuasi ke Puskesmas Surantih,” kata Koordinator Unit Siaga Sar Pesisir Selatan, Riko Likardo, usai mengevakuasi korban, Kamis (23/5/2024).

Lanjut Riko, korban ini ditemukan berjarak sekira satu mil ke arah utara lokasi kejadian. “Pencarian itu melibatkan unsur Basarnas, BPBD Pesisir Selatan, TNI, Polisi, pemerintah nagari dan kecamatan serta masyarakat. Atas ditemukan korban maka operasi pencarian ditutup,” katanya.

Seperti berita sebelumnya, perahu ini karam karam di pintu Muara Surantih, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat sekira pukul 08.30 WIB, Rabu (22/5). Kejadian naas tersebut dialami oleh Pinki Aftianto (26) dan Ikhsan Rinaldi (24), perahu mereka dihantam gelombang dan terbalik.

Pinki Aftianto saat kejadian selamat sedangkan Ikhsan Rinaldi hilang terbawa gelombang. Kedua korban tersebut merupakan warga Pasir Samudra, Kenagarian Surantiah, Kecamatan Sutera. Saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian.

(Khafid Mardiyansyah)