Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pesta Miras Selama 2 Hari, Dua Warga Bojonegoro Tewas

Dedi Mahdi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:12 WIB
Pesta Miras Selama 2 Hari, Dua Warga Bojonegoro Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOJONEGORO - Pesta minuman keras di Kabupaten Bojonegoro Jawa-timur kembali memakan korban, kali ini dua warga dinyatakan tewas, serta satu masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Tempat kejadian perkara (TKP) pesta miras tersebut berada di kaffe Priti, yang terletak di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Kapolsek Balen, Iptu Sri Windiarto mengatakan, jika peristiwa tersebut bermula saat kedua korban bersama 4 teman lainnya melakukan pesta miras selama 2 hari berturut-turut.

"Minumnya Senin malam dan Selasa malam, meninggalnya Rabu (22/05)," terangnya kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/625/3158953//scope_dishub_curi-0vJ7_large.jpg
Terlalu! Pegawai Dishub Curi Uang di Kotak Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157057//dj_panda-mslV_large.jpg
DJ Panda Akui Hamili Erika Carlina Imbas Mabuk usai Pesta Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147727//scope_suami-Yi6h_large.jpg
Murka, Suami Rusak Mobil Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/338/3134724//viral-ktbo_large.jpg
Viral Tolak Pembukaan Helen's Night Mart, Warga Lenteng Agung: Jual Miras Dekat Tempat Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602//miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement