Pesta Miras Selama 2 Hari, Dua Warga Bojonegoro Tewas

BOJONEGORO - Pesta minuman keras di Kabupaten Bojonegoro Jawa-timur kembali memakan korban, kali ini dua warga dinyatakan tewas, serta satu masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Tempat kejadian perkara (TKP) pesta miras tersebut berada di kaffe Priti, yang terletak di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Kapolsek Balen, Iptu Sri Windiarto mengatakan, jika peristiwa tersebut bermula saat kedua korban bersama 4 teman lainnya melakukan pesta miras selama 2 hari berturut-turut.

"Minumnya Senin malam dan Selasa malam, meninggalnya Rabu (22/05)," terangnya kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).