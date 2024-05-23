Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kesaksian Tetangga Pegi, Disebut Lebih Sering Nongkrong di Sekitar Lokasi Pembunuhan Vina

Toiskandar , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |15:41 WIB
Kesaksian Tetangga Pegi, Disebut Lebih Sering Nongkrong di Sekitar Lokasi Pembunuhan Vina
Rumah TKP penangkapan Pegi. (Foto: Toiskandar)
A
A
A

CIREBON - Penangkapan Pegi Setiawan alias Perong sempat membuat geger warga Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (22/5/2024) sore. Warga bahkan berkerumun melihat langsung proses penggeledahan hingga pemeriksaan keluarga Pegi yang dilakukan petugas gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota. Warga pun menyaksikan proses tersebut hingga selesainya kegiatan.

BACA JUGA:

Pegi Alias Perong Dipastikan Tersangka Otak Kasus Pembunuhan Vina Cirebon 

Pegi tercatat sebagai warga Desa Kepongpongan dan merupakan anak pertama pasangan Rudi dan Kartini. Pegi diketahui jarang bergaul dengan pemuda di Desa Kepongpongan dan lebih sering nongkrong dan berkumpul dengan pemuda di kawasan Pelandakan-Majasem atau sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan, warga sekitar rumah Pegi pun banyak tak mengenali terduga DPO yang jarang berada di rumah tersebut.

Kepala Desa Kepongpongan, Wawan Setiawan mengaku tak mengetahui pasti perilaku Pegi yang jauh dari pengawasan aparat desa. Bahkan setelah viral DPO yang dikeluarkan Polda Jabar, pihak desa sempat turut menelusuri nama-nama tersebut dan tak menyangka ada warganya yang masuk dalam radar Polda. Dia pun memasrahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

BACA JUGA:

5 Fakta Terkait Ditangkapnya Pegi Perong Buronan Pembunuh dan Pemerkosa Vina Cirebon 

Sementara itu, DPO yang buron selama delapan tahun tersebut ditangkap tanpa perlawanan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Ditkrimum Polda Jabar.

(Qur'anul Hidayat)

      
